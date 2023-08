Die drei größten Städte Europas nach Einwohnern

Baku, 28. August, AZERTAC

Europa hat viele schöne Metropolen zu bieten. Doch welche sind die größten Städte nach Einwohnern 2023?

Die größte Stadt Europas nach Einwohnern ist Istanbul. Istanbul beherbergt etwa 15,8 Millionen Menschen.

Istanbul ist eine Stadt, die viele historische Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, die Topkapi-Bastei und die Sultanahmet-Moschee für Touristen in petto hat. Die Megacity liegt am Bosporus und verbindet Europa und Asien, was ihr ein besonderes Flair verleiht. Hier treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander.

Mit rund 12,6 Millionen Menschen ist Moskau die zweitgrößte Stadt Europas. In der Metropolregion leben noch wesentlich mehr Menschen.

Moskau ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Russland. Neben Sankt Petersburg besuchen auch viele Touristen die russische Hauptstadt. Dort werden besonders oft der Kreml, die Basilius-Kathedrale, der Rote Platz und die Tretjakow-Galerie besucht. Ansonsten befinden sich in Moskau auch einige Museen und Theater.

Paris ist die drittgrößte Stadt Europas nach Einwohnern. Etwa 11,2 Millionen Menschen leben Paris, wo sich auch der Regierungssitz befindet.

Die französische Hauptstadt zählt zu den führenden Zentren für Kunst, Mode, Gastronomie und Kultur weltweit. Das Stadtbild ist geprägt von der Architektur des 19. Jh. sowie von breiten Boulevards und der Seine. Zu den Wahrzeichen der Metropole zählen der Eiffelturm und die gotische Kathedrale Notre-Dame aus dem 12. Jh.