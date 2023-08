EU plant Einsatz am Golf von Guinea in Afrika

Baku, 27. August, AZERTAC

Die Europäische Union will einem Bericht zufolge im Herbst eine zivil-militärische Mission am Golf von Guinea in Westafrika starten.

Nach Informationen der Zeitung „Welt am Sonntag“ haben sich die EU-Länder darauf verständigt, dass der Einsatz unmittelbar nach einem formalen Beschluss der Außenminister bei einem Treffen im Oktober in Luxemburg erfolgen soll.

Es sei geplant, Polizisten und Soldaten in die Republik Côte d’Ivoire sowie nach Ghana, Togo und Benin zu entsenden. Sie sollen die dortigen Sicherheitskräfte beraten und trainieren. Unter anderem gehe es um Anti-Terror-Operationen.