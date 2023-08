Heute ist der Tag der Stadt Latschin

Baku, 26. August, AZERTAC

Es ist ein Jahr her, seit Latschin, einer der schönsten Orte Aserbaidschans von der armenischen Besatzung befreit worden ist. Am 26. August 2022 erfreute der Präsident der Republik Aserbaidschan, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, über das gesamte aserbaidschanische Volk mit der Nachricht über die Befreiung der Stadt Latschin von der armenischen Okkupation: „Heute, am 26. August, sind wir, die Aserbaidschaner, in die Stadt Latschin zurückgekehrt. Die aserbaidschanische Armee war in der Stadt Latschin stationiert. Die Dörfer Zabukh und Sus wurden unter Kontrolle genommen. Zu diesem Anlass gratuliere ich allen Menschen in Latschin und Aserbaidschan. Es lebe Latschin! Es lebe Aserbaidschan!

Die strategisch wichtige Region Aserbaidschans Latschin (1 Stadt, 1 Siedlung und 125 Dörfer) wurde am 18. Mai 1992 von armenischen Streitkräften besetzt und lag fast 30 Jahre lang unter armenischer Okkupation.

Infolge der Besatzung von Latschin wurden mehr als 60 Tausend Einwohner von Latschin aus ihren ständigen Wohnorten vertrieben und in 59 Städten und Bezirken des Landes angesiedelt. Darüber hinaus kamen 267 Verteidiger und Ortsbewohner bei den Gefechten ums Leben, weitere 66 weitere Einwohner des Rayons wurden als Geisel genommen, 120 Personen sind invalid geworden, 871 Kinder wurden zu Waisen.

In Latschin wurden 13 Tausend 745 Privathäuser, 48 Industrieobjekte, 61 Landwirtschaftsbetriebe, 125 Schulen, 5 außerschulische und 2 Kindereinrichtungen, eine Fachschule, 142 medizinische Einrichtungen, 217 Kultur-und 460 Handelszentren, 30 Kommunikationsnetze, eine Reihe von Museen, 54 historische Denkmäler von Weltbedeutung, über 200 Geschichtsdenkmäler von lokaler Bedeutung völlig zerstört. Außerdem wurden 20 Heilwasserquellen und zahlreiche Marmor-, Kalk-, Gold- und Uranvorkommen, reiche Bodenschätze, 26.647 Hektar große baumreiche Wald von Armeniern widerrechtlich angeeignet.

Darüber hinaus wurden zwei große Naturschutzgebiete Latschin und Garagöl mit reicher Pflanzenwelt zerstört. 54 weltweite, mehr als 200 lokale historische Denkmäler wurden völlig zerstört.

Im Zweiten Karabach-Krieg, der am 27. September 2020 begann und als 44-tägiger Krieg in die Geschichte einging, wurde der 30-jährigen Besatzung ein Ende gesetzt. Laut der gemeinsamen Erklärung des Präsidenten Aserbaidschans, des Präsidenten Russlands und des Premierministers Armeniens wurde die Region Latschin am 1. Dezember 2020 von der armenischen Armee befreit. Zuvor wurden am 9. November die Dörfer Gülabird, Safiyan und Türkler im Bezirk Latschin von der Besatzung durch die aserbaidschanischen Streitkräfte befreit. Am 26. August 2022 wurden die Stadt Latschin, die Dörfer Zabukh und Sus unter Kontrolle genommen. Die Befreiung von Latschin ist ein militärischer und diplomatischer Sieg Aserbaidschans.

Heute kann man bei einem Spaziergang durch die Straßen der Stadt Latschin, begleitet von den groß angelegten Bauarbeiten, den Ausdruck von Stolz und Freude auf den Gesichtern der Einwohner von Lachin beobachten, die nach 30 Jahren in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, und wir hören das Stimmen von sprechenden und lachenden Menschen aus Häusern und Höfen, die den Beginn eines neuen Lebens anzeigen.

Nach der Befreiung von der armenischen Besatzung ist Latschin in eine neue Ära eingetreten. In der Region wurden in kürzester Zeit groß angelegte Wiederaufbauarbeiten durchgeführt. Präsident Ilham Aliyev, der der Entwicklung unserer von der Besatzung befreiten Gebiete stets besondere Aufmerksamkeit schenkt, besuchte die Region Latschin mehrmals.

Es sei erwähnt, dass der 26. August, an dem die Stadt Latschin nach dem vom Staatsoberhaupt am 31. Juli 2023 unterzeichneten Erlass von der Besatzung befreit wurde, als Tag der Stadt Latschin gefeiert wird. Heute feiern die Einwohner von Latschin mit Stolz und Freude den Tag der Stadt Latschin in ihren Häusern, nach denen sie sich seit 30 Jahren sehnten.