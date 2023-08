Hikmat Hajiyev: Armenien und fiktives kriminelles Regime haben machen Thema Agdam-Khankendi-Straße bewusst zu einem Thema politischer Spekulation und Manipulation

Agdam, 31. August, AZERTAC

„Am 15. August des laufenden Jahres machten wir uns zusammen mit den Vertretern des diplomatischen Korps vor Ort mit den technischen Möglichkeiten und der Lieferkapazität der Straße Agdam-Khankendi vertraut. Damals konnten die Vertreter des diplomatischen Korps erneut feststellen, dass die Straße Agdam-Khankendi eine Straße mit höherer Kapazität und Effizienz ist. Leider erlauben Armenien und das von ihm in der Region Karabach etablierte fiktive kriminelle Regime, das es bis heute unterstützt, aufgrund politischer Manipulationen und Spekulationen nicht, dass dieser Weg geöffnet wird“, sagte der Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Leiter der Abteilung für Außenpolitik der Präsidialverwaltung, Hikmat Hajiyev, gegenüber Journalisten.

„Aserbaidschan hat wiederholt erklärt, dass die Straße Agdam-Khankendi funktioniert und jede Fracht in sehr kurzer Zeit nach Khankendi und angrenzenden Gebieten geliefert werden kann. Wir können die Weigerung, diesen Weg zu nutzen, nur als Rassismus und Diskriminierung betrachten. Im Rahmen des Prozesses der Wiedereingliederung ist Aserbaidschan bereit, die Rechte und Sicherheit der in Karabach lebenden armenischen Einwohner sowie ihre Verpflichtungen aufgrund der Verfassung Aserbaidschans und internationaler Dokumente, denen das Land beigetreten ist, zu gewährleisten. Wir sehen jedoch, dass sie die Straßenfrage bewusst zu einem Thema politischer Spekulation und politischer Manipulation gemacht haben. „Diese Politik wird von Armenien bewusst unterstützt“, so Hikmat Hajiyev.