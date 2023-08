Hurrikan „Idalia“ fegt durch Karibik - jetzt auf dem Weg nach Florida

Baku, 29. August, AZERTAC

Der Tropensturm „Idalia“ ist am Montag über den Westen Kubas hinweggezogen. Der Tropensturm brachte heftigen Seegang, Starkregen und Überschwemmungen. Es seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag in Miami mit.

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) könnte er demnach als Hurrikan der Kategorie drei auf die Westküste des US-Bundesstaates Florida treffen. Florida bereitet sich bereits auf den Sturm vor. Gouverneur Ron DeSantis hat vorsorglich für 46 Bezirke den Notstand erklärt.

Nach Angaben der Meteorologen kann es zu Sturzfluten und Überschwemmungen kommen.