Madagaskar: Tote bei Massenansturm an Stadioneingang

Baku, 26. August, AZERTAC

Die Sportfans versuchten in der Hauptstadt Antananarivo zur Eröffnungsfeier der „Indian Ocean Island Games“ ins Nationalstadion zu gelangen. In einem Massengedränge kamen dabei mindestens zwölf Menschen ums Leben.

Etwa 80 weitere Personen seien in dem Gedränge vor dem Stadion verletzt worden, einige von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, teilte Madagaskars Premierminister Christian Ntsay mit. Nach Angaben des Roten Kreuzes könnte die Opferzahl noch steigen. Wie es zu der tödlichen Massenpanik kam, ist bislang unklar. Etwa 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zur Eröffnungsfeier der elften Inselspiele des Indischen Ozeans, den „Indian Ocean Island Games“ in das Mahamasina-Stadion in der Hauptstadt Antananarivo gekommen.

Es ist nicht das erste tödliche Unglück in dem Stadion in Madagaskars Hauptstadt. Bereits 2019 kamen 16 Menschen bei einem Konzert zur Feier des madagassischen Nationaltages während eines Massengedränges ums Leben.

Bei den „Indian Ocean Island Games“ handelt es sich um einen Sportwettbewerb, an dem sieben Inselnationen im Südwesten des Indischen Ozeans (Mauritius, die Seychellen, die Komoren, Madagaskar, Mayotte, Reunion und die Malediven) teilnehmen. Die Wettbewerbe in mehr als 15 Sportarten werden alle vier Jahre ausgetragen, jeweils auf einer der Inseln. Die Insel-Spiele wurden 1977 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ins Leben gerufen.