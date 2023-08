Verteidigungsministerium Aserbaidschans dementiert vom armenischen Verteidigungsministerium verbreitete Informationen

Baku, 28. August, AZERTAC

„Die vom armenischen Verteidigungsministerium verbreitete Information, dass Einheiten der aserbaidschanischen Armee am 27. August von 19:20 bis 19:30 Uhr angeblich in Richtung der in der Ortschaft Yukhari Shorzha stationierte Stellungen der Gegenseite beschossen haben, ist völlig falsch“, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans mit.

„Wir dementieren diese Informationen kategorisch“, hieß es.