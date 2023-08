Verteidigungsministerium: Wir dementieren kategorisch Informationen über Beschuss armenischer Stellungen durch aserbaidschanische Armee

Baku, 28. August, AZERTAC

„Wir dementieren kategorisch die vom armenischen Verteidigungsministerium verbreitete Information, dass Einheiten der aserbaidschanischen Armee am 27. August gegen 23:30 Uhr angeblich das Feuer in Richtung der in der Siedlung Azizli stationierten Stellungen der Gegenseite eröffnet haben“, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.