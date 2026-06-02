Bakou, 2 juin, AZERTAC

L'été arrivera en Azerbaïdjan le 21 juin.

Selon le département d’astrophysique de l’Université d’Etat de Bakou, l’été arrivera dans le pays le 21 juin à 12h24, heure locale.

A partir du 21 juin, les nuits se raccourciront et les jours s'allongeront.