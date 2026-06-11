Une délégation ouzbèke visite l’Université téchnique d’Azerbaïdjan

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Au titre de de la coopération entre l’Université technique d’Azerbaïdjan et l’Institut technique d’État d’Andijan, en Ouzbékistan, une délégation conduite par Yuldashev Kozimjon Komiljonovitch, chef du département de métrologie et d’industrie légère de cet établissement d’enseignement supérieur, a effectué une visite à l’Université technique d’Azerbaïdjan dans le cadre d’un programme d’échange.

Lors de la rencontre avec la délégation, le vice-recteur chargé des relations internationales, Fariz Mammadov, a présenté l’histoire de l’université, ses domaines d’activité ainsi que ses objectifs stratégiques. Au cours de la visite, les invités ont également tenu des réunions avec les représentants des départements de conception mécanique, de mécatronique et technologies industrielles, ainsi que de technologie de construction mécanique. Les discussions ont porté sur les possibilités de mener des recherches conjointes et de préparer en commun des articles scientifiques et des communications destinées à des conférences.

Ensuite, la délégation de l’Institut technique d’État d’Andijan a visité divers laboratoires d’enseignement de la faculté de génie mécanique et de métallurgie, ainsi que l’Atelier de développement de l’ingénierie. Les membres de la délégation se sont familiarisés avec l’organisation du processus pédagogique et les équipements technologiques existant.