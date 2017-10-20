Эксперт: Профилактика остеопороза начинается с детства

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Остеопороз – повышенная хрупкость костей, которая приводит к их частым переломам. Основным проявлением болезни являются переломы. Наиболее часто случаются переломы шейки бедра, позвоночника, предплечья и запястья. Спонтанные переломы чаще бывают в позвоночнике, это так называемые компрессионные переломы. Повреждения вызывают боли, ограничивают подвижность, приводят к повышению риска повторных переломов и ухудшению качества жизни. Причиной развития остеопороза также могут быть и заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), ряд заболеваний пищеварительной системы, крови, почек, легких. Как правило, остеопорозом страдают люди старше 50 лет, но ее предпосылки формируются задолго до наступления старости. Поэтому профилактика остеопороза начинается с детства. Лишь своевременная профилактика остеопороза способна предотвратить развитие болезни и сохранить здоровье костей надолго.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения, профессор Ильгар Гасымов.

По его словам, все зависит от того, какой образ жизни мы ведем в детстве и молодости. «Каждый из нас рождается с минимальной плотностью костной ткани. С годами минеральная плотность увеличивается, достигнув пика к 30 годам. До 25 лет происходит развитие скелета, нарастает плотность костей, и поэтому те, чье детство прошло в недостаточной активности и плохом питании, к 25 годам нормально развитого скелета не имеют. Следует помнить, что профилактика остеопороза требуется людям с малоподвижным образом жизни, длительным постельным режимом, нерациональным питанием (нехватка в рационе витамина D и кальция), недостаточным пребыванием на солнце (ультрафиолет способствует выработке витамина D в организме, который помогает в усвоении кальция), имеющим вредные привычки и бесконтрольное потребление некоторых лекарственных средств. При этом стоит отметить, что укрепляют кости не только занятия в тренажерных залах, спортзалах, но и плавание, походы, длительные прогулки пешком в удобной обуви. Плохо отражаются на формировании скелета длительная ходьба на высоких каблуках и поднятие тяжестей. Диету следует сбалансировать по различным группам питательных веществ, соленую и мясную пищу свести к минимуму. Нужно избегать избыточного употребления алкоголя, который, с одной стороны, оказывает токсическое воздействие на костный обмен, а с другой — приводит к головокружению и шаткости походки, что может спровоцировать падение и перелом. Кроме того, в группу риска входят люди с семейной предрасположенностью к остеопорозу, остеопоротическими переломами в прошлом и деформацией позвоночника. Дополнительным фактором риска является лечение препаратами, снижающими плотность костей, а также медицинские состояния, способствующие развитию остеопороза, например, климактерический возраст у женщин, заболевание ревматоидным артритом, снижение концентрации мужских половых гормонов у мужчин. Самой эффективной профилактикой возникновения остеопороза является отказ от курения, правильное питание, богатое кальцием и витамином D, а также физическая нагрузка в разумных пределах», - заключил директор НИИТО.