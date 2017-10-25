حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية 113 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 22 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 26 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 7 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين واصابة 12 آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 25 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.