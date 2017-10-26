ضبط شخص يحمل أسلحة نارية بحوزته وسيارته

بردع، 26 أكتوبر، أذرتاج

باشر موظفو إدارة شرطة محافظة بردع غرب البلاد إجراءات معلومات عملية تلقتها لتوقيف ساكن مدينة بردع من ذوي السوابق ائلشن عباسوف وهو يقود سيارته ميتسوبيشي واقتيد إلى مركز الشرطة.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الداخلية أن عملية التفتيش الشخصي كشفت عن مسدس محذوفة ارقام انتاجه التسلسلية وخرطوشة و1.9 جرام من الهيروين.

كما أن التفتيش المقام في سيارته كشف عن قنبلة يدوية اف1 وسكين وعصى حديدي.