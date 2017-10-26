حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية 98 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 15 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 35 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وأحيلوا إلى الجهات المعنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 4 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثين بحيازة الأسلحة النارية غير المشروعة.

وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.