انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان كويتشاي للرمان

كويتشاي، 3 نوفمبر، أذرتاج

وابلغ مراسل أذرتاج أن الدورة الثانية عشرة من مهرجان كويتشاي للرمان انطلقت اليوم بتنظيم مشترك عن وزارة الثقافة والسياحة وإدارة السلطة التنفيذية لمحافظة كويتشاي.

وأضاف أن الدورة الحالية من مهرجان الرمان الوطني يشارك في فعالياتها مسؤولون كبار ونواب المجلس الوطني وبعض السفراء الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع المحليين والأجانب وموظفي المنظمات الدولية.

وزاد أن برنامج المهرجان يضم تفقد المعرض الضخم لمنتجات الرمان وإزاحة الستار عن نصب الرمان وتنظيم حفلات موسيقية وزيارات لمؤسسات إنتاج الرمان وفقرات فنية أخرى بجانب تنظيم مسابقات ترفيهية مختلفة.