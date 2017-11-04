لاجئو خوجاوند المقيمون في بيلقان يستكملون حملة الحصاد الأول في مزارع القطن الأولى

لبيلقان، 4 نوفمبر، أذرتاج

استكمل اللاجئون من محافظة خوجاوند شبه المحتلة الذين يقيمون مؤقتا في أراضي محافظة بيلقان حملة الحصاد الأول في مزارع القطن التي دشنوها لأول مرة على مساحة 90 هيكتارا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المزارعين اللاجئين يحصدون القطن بواسطة حصادات حيث سلموا حتى اليوم 153.7 طن من الذهب الأبيض إلى مراكز القبول.