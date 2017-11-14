حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

سجلت أجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية 106 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 14 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 20 متهمًا مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي وأحيلوا إلى الجهات المعنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 4 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 5 حوادث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 21 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.