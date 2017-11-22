حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 107 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 12 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 8 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرا.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن حادثين متعلقين بالمخدرات وعن واقع واحد بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

وألقي القبض على 21 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.