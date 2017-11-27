حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 59 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 9 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 10 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 6 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن حادثين متعلقين بالمخدرات وعن 4 وقائع بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

وألقي القبض على 14 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.