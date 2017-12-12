مقتل عامل سوكار في نفط طاشلاري طعنا بالسكين إثر نزاع شخصي مع زميله

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

قالت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في بيان إن مدينة نفط طاشلاري لمنصات النفط والغاز على بحر الخزر التابعة للشركة شهدت في 12 ديسمبر اليوم نزاعا شخصيا غير محددة أسبابها حاليا وقع بين عاملي إدارة الإنشاء والتركيب «نفط غاز تيكينتي» رقم 5 والمدعوين أنار تبريز عسكروف وآزر عدالت خاليكوف ما أدى إلى طعن عسكروف زميله خاليكوف بالسكين ليفارق الحياة في الحال متأثرا بجروح خطيرة.

وتقوم أجهزة إنفاذ القانون بتحقيق الحادث على الفور بعد أن تلقت بلاغا بالحادث.

وتعبر قيادة وأسرة سوكار بالغ حزنها من الحادث المؤلم معبرة عن خالص مواساتها وتعازيها لعائلة وذوي القتيل.