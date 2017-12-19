غرس شتلات الفواكه الشتى بحدائق طاووس الحديثة

طاووس، 19 ديسمبر، أذرتاج

أنشأت إدارة طاووس لحماية الغابة وإعادة تأهيلها حدائق حديثة للفواكه على مساحة 110 هيكتار خلال العام الجاري.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الإدارة غرست في حدائق حديثة بالمحافظة شتلات اللوز والجوز والتوت والمشمش في الأساس.

كما أن الإدارة استوردت 2275 كغ من جذور الفواكه وغرستها على مساحة 1.9 هيكتار لإنتاج الشتلات.

يذكر أن محافظة طاووس غرب البلاد تحوي حاليا حدائق الفواكه المختلفة المنتجة على مساحة 984 هيكتار وبلغ حصاد هذه الحدائق في العام الحالي 16 ألفا و10 أطنان من المحصول وذلك أكثر قدر 70 طن من مؤشر العام الماضي.