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    ثقافة


    معرض التضامن الإسلامي في المركز الثقافي الإيراني بدعم سفارة فلسطين في باكو

    ٢٣.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٠]

    باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج).

    سيفتتح في 25 ديسمبر في المركز الثقافي التابع لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في أذربيجان معرض "وحدة الحضارة والثقافة الإسلامية".

    سينظم المعرض بدعم الاتحاد الاذربيجاني للرسامين والمركز الثقافي للسفارة الإيرانية وسفارة فلسطين في أذربيجان وقسم الثقافة والتبليغ لدى سفارة تركيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن مديرة المشروع إلنوره اسكندروفا قولها ان المعرض يحتوي على حوالي 200 عمل فني لـ150 رسام. سيستغرق المعرض المنظم على هامش عام التضامن الاسلامي يوما واحدا وسيختتم بتقديم شهادات وديبلومات للرسامين.

    AZERTAG.AZ :معرض التضامن الإسلامي في المركز الثقافي الإيراني بدعم سفارة فلسطين في باكو
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