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    ثقافة


    افتتاح معرض "وحدة الحضارة والثقافة الإسلامية" في باكو

    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [١٣:١٥‎]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم افتتاح معرض "وحدة الحضارة والثقافة الإسلامية" في 25 ديسمبر في المركز الثقافي التابع لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في أذربيجان.

    وتم تنظيم المعرض بدعم الاتحاد الأذربيجاني للرسامين والمركز الثقافي للسفارة الإيرانية وسفارة فلسطين في أذربيجان وقسم الثقافة والتبليغ لدى سفارة تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مديرة المشروع إلنوره اسكندروفا قولها ان المعرض يحتوي على حوالي 200 عمل فني لـ150 رسام.

    كما تم تقديم شهادات وديبلومات للرسامين في ختام المعرض الذي استغرق يوما واحدا.

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