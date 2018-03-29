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    ثقافة


    تنظيم معرض "المجزرة 100" في باكو

    ٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٣٢]

    باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيفتتح في 29 مارس معرض "Genosid-100" المكرس لـذكرى 31 مارس - يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المعرض سيقام بتنظيم وزارة الثقافة والسياحة ومعرض الرسوم الحكومي في قاعة "غاليري 1969".

    ستعرض فيه الأعمال المختارة من رصيد معرض التحف الحكومي الأذربيجاني ومقتنيات شخصية للفنانين والهدف من تنظيمه هو إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية.

    ينعكس في هذه الصور والمقتنيات عزم كفاح شعبنا وعواقب المصيبة والغرض الرئيسي من ارتكاب الأرمن هذه المآسي الدموية وانتهاجهم السياسة الماكرة خلال المائة سنة الماضية.

    سيستمر المعرض حتى 3 أبريل.

    AZERTAG.AZ :تنظيم معرض "المجزرة 100" في باكو
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