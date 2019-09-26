باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج افتتح معرض اللوحات الفنية للرسام السويدي سيمون أرنس لدى معرض اللوحات الفنية "أرت توفير" لدى المدينة القديمة إيتشري شهر في 25 سبتمبر بالعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن المعرض يأتي بمبادرة منظمة "أرتس كونسيل أذربيجان" ودعم سفارة السويد في أذربيجان وإدارة المحمية التاريخية الهندسية المعمارية الحكومية "إيتشري شهر". كما نظمت على هامش المعرض ورشة عمل مؤلفة من نتاجات الرسامين المحليين. ويستمر المعرض يومين.

AZERTAG.AZ : معرض اللوحات الفنية للرسام السويدي في إيتشري شهر

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