مركز خطائي للفنون ينظم معرضا تكريسا لضحايا مأساة 20 يناير

باكو، 7 يناير، أذرتاج

ينظم مركز خطائي للفنون في العاصمة باكو معرضا ختاميا للوحات الفنية من أعمال الأطفال مكرسا لضحايا مأساة عشرين يناير 1990م.

أفادت أذرتاج أن المعرض المنظم باسم "يوم عشاق الحرية – 20 يناير" يختتم المسابقة الجمهورية للوحات الفنية من أعمال الأطفال يفتح أبوابه أمام الزوار في 18 يناير الجاري بدعم وزارة الثقافة وإدارة التلفزيون والراديو الحكومية والسلطة التنفيذية لحي خطائي للعاصمة والاتحاد الأذربيجاني للرسامين والمعرض الحكومي الأذربيجاني للوحات الفنية.

يذكر أن المسابقة الجمهورية جرت في الفئتين السنيتين حتى 12 سنة وبين 12-17 سنة.