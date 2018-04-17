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    ثقافة


    افتتاح معرض "الفنون الإسلامية التركية" في باكو

    ١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 17 أبريل (أذرتاج).

    افتتح اليوم السابع عشر من أبريل في مجمع المعارض والمتاحف لدى اكاديمية الرسم الأذربيجانية معرض "الفنون الإسلامية التركية" لمقتنيات بلدية بورصا في تركيا.

    أفادت أذرتاج ان المعرض نظم بمبادرة وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية ومعهد يونس امره بباكو واكاديمية الرسم الأذربيجانية.

    تحدث رئيس الاكاديمية الرسام عمر إلداروف في كلمة القاها في حفل الافتتاح عن أهمية المعرض.

    كذلك تحدث رئيس بلدية بورصا حكمت شاهين عن تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيرا الى المشاريع الاقتصادية العالمية المنفذة بين البلدين باعتبارها مؤشرا على تطور العلاقات السريعة في كافة المجالات.

    تعرض في المعرض اكثر من 80 تحفة ولوحة فنية في مختلف الفنون.

    سيستمر المعرض حتى 22 ابريل.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض "الفنون الإسلامية التركية" في باكو
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