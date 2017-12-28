هيئة الإحصاء تعلن عن تراجع حجم الأموال المحوّلة إلى رأسمال باكو الثابت هذا العام

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن فترة يناير إلى نوفمبر هذا العام شهد تحويل 12 مليارا و331.2 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت لباكو العاصمة وهو اقل بنسبة 3.3 في المائة عن مؤشر الفترة ذاتها من عام 2016م الماضي.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أن 8841.9 مليون مانات من الأموال المحولة إلى الرأسمال الثابت أو 71.7 في المائة منها صرفت مباشرا لتنفيذ أعمال الإنشاء والتركيب.