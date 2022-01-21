نشرة وكالة الطرق البرية لأحوال الطرق في ظروف الطقس على نطاق الجمهورية

باكو، 21 يناير، أذرتاج

نشرت وكالة الدولة للطرق البرية نشرة أحوال الطرق البرية في ظروف الطقس على نطاق الجمهورية ليوم 21 يناير اليوم.

وقالت الوكالة في بيان إن

- طريق الظفر لا هطل عليه وحرارة الطقس على طول المسار تحت الصفر 10-4 مئوية وتتخذ تدابير مضادة للتجمد على الطريق من اجل ضمان حركة المرور المألوفة.

- الطريق توغانالي – كلبجار – ايستي صو لا هطل عليه وحرارة الطقس في أراضي قرية توغانالي 12-13 مئوية تحت الصفر وفي ارتفاع موروف 19-23 مئوية تحت الصفر وتتخذ تدابير مناهضة للتجمد على الطريق ويضمن سير وسائل النقل ذات المقيدة إطارات عجلاتها بالسلاسل.

- ظروف الطقس غير الممطرة في طريق قوبا وحرارة الطقس قرب قرية خيناليق 10 مئوية تحت الصفر وحركة المرور آمنة.

- ظروف الطقس غير ممطرة على طريق جيلازي – خيزي وحرارة الطقس 7-5 مئوية تحت الصفر وتوفر حركة المرور عن طريق رش الرمل والملح عليه.

- ظروف الطقس غير الممطرة على طريق قوبوستان – شاماخي وحرارة الطقس في قوبوستان 8-6 مئوية تحت الصفر وتوفر حركة المرور برش الرمل والملح على الطريق.

- ولا هطل على طريق شاماخي – موغانلي وحرارة الطقس 10-9 مئوية تحت الصفر وتتخذ تدابير معادية للتجمد وحركة المرور متوفرة.

- ظروف الطقس غير الممطرة على طريقي موغانلي – اقصو وموغانلي – اسماعيلي وحرارة الطقس على طول المسارين 10-88 مئوية تحت الصفر وتتخذ تدابير معادية للتجمد وحركة المرور متوفرة.

- ظروف الطقس غير الممطرة على طريق اسماعيلي – غابالا – اوغوز – شاكي وحرارة الطقس في أراضي محافظتي اسماعيلي وغابالا 8-6 مئوية تحت الصفر وفي اوغوز وشاكي 7-5 مئوية تحت الصفر والطريقان مفتوحات لحركة المرور.

- لا هطل على طريق شاكي – قاخ – زاقاتالا وحرارة الطقس على طول المسار 5-4 مئوية تحت الصفر ولا مشكلة في حركة المرور.

- ظروف الطقس غير الممطرة على طريق شمكير – جدابيك وحرارة الطقس في محافظة جدابيك 14-12 مئوية تحت الصفر وفي شمكير 6—5 مئوية تحت الصفر وحركة المرور جارية.

- طريق كنجة – طاشكسن خال عن الهطل وحرارة الطقس في طاشكسان 8 مئوية تحت الصفر وحركة المرور موفرة

- ظروف الطقس غير الممطرة على طريق الات – استارا وحرارة الطقس 4-3 مئوية تحت الصفر وحركة المرور مفتوحة

- ولا هطر على طريقي ماصالي – يارديملي ولنكران – ليريك وحرارة الطقس على محافظة يارديملي 9-8 مئوية وفي ليريك 4-3 مئوية تحت الصفر وتتخذ تدابير معادية للتجمد وحركة المرور متوفرة.

- ظروف الطقس غير الممطرة على طريق باكو – الات – حاجي قابل – اوجار – يفلاخ – كنجة – قازاخ وحركة المرور متوفرة

- طريق حاجي قابل – بهرام تبه – هوراديز خال عن الهطل وحركة المرور متوفرة