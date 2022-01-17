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    68.3 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء

    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٩]

    باكو، 17 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    تم استثمار 16 مليارا و127 مليون مانات أو ما يزيد بنسبة 8.2 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2021 في رأس المال الثابت في باكو خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء أن 11 مليارا و15.7 مليون مانات أو 68.3 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنفيذ أعمال الترميم وإعادة البناء.

    AZERTAG.AZ :68.3 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء
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