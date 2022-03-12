توجيه مليار و339.7 مليون مانات إلى رأس المال الثابت خلال شهرين

باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

تم توجيه مليار و339.7 مليون مانات أو 2.1 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 11.2 في المائة وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 12.3 في المائة.

تم إنفاق 984.3 مليون مانات أو 73.5 في المائة من الأموال المستخدمة على الإنتاج و240.6 مليون مانات (17.9 في المائة) على الخدمات و114.8 مليون مانات (8.6 في المائة) على بناء المساكن.