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    حجم أموال أجنبية موجهة إلى الرأسمال الثابت

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٥‎١]

    باكو، 21 مايو، (اذرتاج)

    تم توجيه 988.4 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت الأذربيجاني من جانب المؤسسات والمنظمات الأجنبية فترة يناير – أبريل من العام الجاري.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان 959.8 مليون مانات او ما يعادل 97.1 في المائة من هذه الأموال جاءت من نصيب المستثمرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا واليابان وسويسرا والنرويج وماليزيا وروسيا والهند وإيران.

     

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