شركة اذربيجانية تنشئ اكبر جسر في البوسنة والهرسك
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٢٣]
باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)
تنشئ شركة "آذفيرت" الأذربيجانية اكبر جسر في البوسنة والهرسك.
أفادت أذرتاج ان جسر "بوتشيتيل" ينشأ في اطار مشروع الطريق البري من نوع 5 ج الذي سيربط البوسنة والهرسك بأوروبا وسيكون طوله كيلومتر واحد على ارتفاع 100 متر تقريبا.
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