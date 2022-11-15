باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج) تنشئ شركة "آذفيرت" الأذربيجانية اكبر جسر في البوسنة والهرسك. أفادت أذرتاج ان جسر "بوتشيتيل" ينشأ في اطار مشروع الطريق البري من نوع 5 ج الذي سيربط البوسنة والهرسك بأوروبا وسيكون طوله كيلومتر واحد على ارتفاع 100 متر تقريبا.

AZERTAG.AZ : شركة اذربيجانية تنشئ اكبر جسر في البوسنة والهرسك

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