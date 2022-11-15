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    شركة اذربيجانية تنشئ اكبر جسر في البوسنة والهرسك

    ١٥‎.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٢٣]

    باكو، 15 نوفمبر (أذرتاج)

    تنشئ شركة "آذفيرت" الأذربيجانية اكبر جسر في البوسنة والهرسك.

    أفادت أذرتاج ان جسر "بوتشيتيل" ينشأ في اطار مشروع الطريق البري من نوع 5 ج الذي سيربط البوسنة والهرسك بأوروبا وسيكون طوله كيلومتر واحد على ارتفاع 100 متر تقريبا.

    AZERTAG.AZ :شركة اذربيجانية تنشئ اكبر جسر في البوسنة والهرسك
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    شركة اذربيجانية تنشئ اكبر جسر في البوسنة والهرسك