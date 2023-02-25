إنتاج بضائع بقيمة 1ر71 مليون مانات في صناعة التعدين

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

بلغ حجم المنتجات والخدمات في مؤسسات صناعة التعدين ومجال إنتاج المصنوعات المعدنية الجاهزة بأذربيجان 1ر71 مليون مانات خلال أشهر يناير من العام الجاري.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه انخفض حجم الإنتاج في صناعة التعدين بمعدل 5ر24 في المائة وفي مجال إنتاج المصنوعات المعدنية الجاهزة بمعدل 7ر37 في المائة.

وازداد حجم إنتاج الأنابيب الفولاذية مرتين مع انخفاض صناعة الفولاذ بنسبة 6ر16 في المائة فيما انخفض حجم إنتاج الحديد المحلزن بنسبة 3ر27 في المائة.

وأنتجت التراكيب من 7ر1350 طن من الحديد في مجال إنتاج المنتجات الحديدية الجاهزة.