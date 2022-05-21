42.8 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاع الصناعة

باكو، 21 مايو، (اذرتاج)

تم توجيه 42.8 في المائة من جميع المصادر المالية إلى رأس المال الثابت لتنمية قطاعة البلد الاقتصادية و17.9 في المائة منها لمجال البناء خلال الفترة ما بين يناير – ابريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان 31.7 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنمية النقل واقتصاد التخزين والمائتين في اقتصادات الزراعة والغابات وتربية الأسماك و1.2 في المائة في إدارة الدولة والدفاع عنها و0.2 في المائة في التعليم و0.6 في المائة في التجارة بالجملة والتجزئة و1.2 في المائة في المعلومات والاتصالات و0.4 في المائة في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية العامة و0.1 في المائة في الاستراحة والترفيه والفنون.