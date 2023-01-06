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    وكالة الطرق البرية الأذربيجانية تنبه السائقين بسبب تدهور الحالة الجوية في البلد

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]
    وكالة الطرق البرية الأذربيجانية تنبه السائقين بسبب تدهور الحالة الجوية في البلد

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    دعت وكالة الطرق البرية الأذربيجانية السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية اثناء تغيرات الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة أي من مساء 7 يناير الى 12 يناير. أعلنت الأرصاد الجوية ان حالة الطقس ستتدهور بهطول الثلوج والامطار الثلجية في بعض الأماكن بالجمهورية.

    أفادت أذرتاج ان وكالة الطرق البرية استعدت للعمل لحل اية مشكلة قد نشأت في الطرق.

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