    • / ثقافة

    ثقافة


    مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٣٦]

    باكو، 9 مارس، أذرتاج

    نظم اتحاد رجال المسرح الأذربيجاني ووزارة الثقافة والسياحة وجامعة الثقافة والفنون الجميلة مؤتمرا علميا عمليا «الزمن والمسرح» في التاسع من مارس اليوم بمقر الاتحاد في باكو.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أن المؤتمر المنظم تكريسا لمرور 145 عام على تأسس مسرح أذربيجان الوطني الاحترافي حضره رجال المسرح والثقافة والفنون الجميلة المرموقون.

    وألقى مدير مسرح أذربيجان الوطني للدراما فنان الشعب آزر باشا نعمت كلمة تحدث فيها عن أهمية المؤتمر وسلط ضوء على مسير تطور المسرح الوطني قائلا إن مدرسة المسرح الأذربيجاني الوطني الاحترافي لعب دورا مهما في تشكل ونشأة فنانين ذوي روح المواطنة مكتسبين بمزايا أخلاقية معنوية خلال هذه السنوات الطويلة.

    ثم أشار إلى رعاية الدولة لمجال المسرح وتطويره باتخاذ خطوات هامة ومنها تبني القانون «في المسرح والفعاليات المسرحية» عام 2006م والقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن «تطوير فن المسرح في البلد» عام 2007م واعتماد الحكومة على «البرنامج الحكومي للمسرح الأذربيجاني للفترة 2009-2019م».

    ثم ألقى كل من الفنان الهام رحيملي ومريم عليزاده ورافق صادقوف وعائدة غفاروفا وجيران محمودوفا تقارير عن «المسرح الوطني وسبيل الاستقلال» و«الرسومات المسرحية: قديما وحديثا» و«مراحل تطور فن الإخراج المسرحي الاذربيجاني» و«دور اتحاد رجال المسرح في تطور المسرح الاذربيجاني» و«المسرح والموسيقى».

    AZERTAG.AZ :مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [٢١:١٧]
    مسرحية «الحب والموت الأبيض» يلقى اهتماما كبيرا في الأقاليم
    ٠٦.١٠.٢٠١٧ [٢٣:١٦]
    افتتاح الموسم الجديد بالمسرح الوطني للدراما بعرض "نزلاء جهنم" لأول مرة
    ٠٤.١٠.٢٠١٧ [٢١:٤٥‎]
    عرض فيلم "تحت الشمس الواحدة" الوثائقي في مهرجان التسامح الأوروبي
    ٠٣.١٠.٢٠١٧ [٢١:٤٩]
    المسرح الوطني للدراما يفتح الموسم بمسرحية "نزلاء جهنم"
    مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو