مؤتمر «الزمن والمسرح» العلمي العملي في باكو

باكو، 9 مارس، أذرتاج

نظم اتحاد رجال المسرح الأذربيجاني ووزارة الثقافة والسياحة وجامعة الثقافة والفنون الجميلة مؤتمرا علميا عمليا «الزمن والمسرح» في التاسع من مارس اليوم بمقر الاتحاد في باكو.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن المؤتمر المنظم تكريسا لمرور 145 عام على تأسس مسرح أذربيجان الوطني الاحترافي حضره رجال المسرح والثقافة والفنون الجميلة المرموقون.

وألقى مدير مسرح أذربيجان الوطني للدراما فنان الشعب آزر باشا نعمت كلمة تحدث فيها عن أهمية المؤتمر وسلط ضوء على مسير تطور المسرح الوطني قائلا إن مدرسة المسرح الأذربيجاني الوطني الاحترافي لعب دورا مهما في تشكل ونشأة فنانين ذوي روح المواطنة مكتسبين بمزايا أخلاقية معنوية خلال هذه السنوات الطويلة.

ثم أشار إلى رعاية الدولة لمجال المسرح وتطويره باتخاذ خطوات هامة ومنها تبني القانون «في المسرح والفعاليات المسرحية» عام 2006م والقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن «تطوير فن المسرح في البلد» عام 2007م واعتماد الحكومة على «البرنامج الحكومي للمسرح الأذربيجاني للفترة 2009-2019م».

ثم ألقى كل من الفنان الهام رحيملي ومريم عليزاده ورافق صادقوف وعائدة غفاروفا وجيران محمودوفا تقارير عن «المسرح الوطني وسبيل الاستقلال» و«الرسومات المسرحية: قديما وحديثا» و«مراحل تطور فن الإخراج المسرحي الاذربيجاني» و«دور اتحاد رجال المسرح في تطور المسرح الاذربيجاني» و«المسرح والموسيقى».