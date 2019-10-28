باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج). هنأ أمين عام منظمة تركصوي دوسين كاسينوف الممثل المسرحي الأذربيجاني البارز إلهام نامق كمال بمناسبة يوبيله السبعين وقام تكريمه باسم المنظمة. أفادت وكالة أذرتاج أن فنان الشعب الأذربيجاني أعرب في لقاء معه عن شكره لكاسينوف على الاهتمام الكبير.

AZERTAG.AZ : تركصوي تكرّم الممثل المسرحي الأذربيجاني إلهام نامق كمال

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