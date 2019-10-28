تركصوي تكرّم الممثل المسرحي الأذربيجاني إلهام نامق كمال
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).
هنأ أمين عام منظمة تركصوي دوسين كاسينوف الممثل المسرحي الأذربيجاني البارز إلهام نامق كمال بمناسبة يوبيله السبعين وقام تكريمه باسم المنظمة.
أفادت وكالة أذرتاج أن فنان الشعب الأذربيجاني أعرب في لقاء معه عن شكره لكاسينوف على الاهتمام الكبير.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٢.٢٠١٩ [٢٠:١٤]
١٨.٠٢.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
٠٧.١١.٢٠١٨ [١٦:٥٧]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٠٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٢]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٦]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك