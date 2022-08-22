باكو، 22 أغسطس (أذرتاج) قدم فيلم "بوبا" القصير للمخرج الاذربيجاني إيميل موسايف الى مهرجان "سوندانكا" الشهير للأفلام في الولايات المتحدة الامريكية. تم تصوير الفيلم قبل الجائحة. أفادت وكالة أذرتاج ان السيناريو لإميل موسايف وسردار أمين وعمر خيام. يلعب بطولة الفيلم إلهام عزيز وسعيدة اسماعيلوفا وجولناره علييفا.

AZERTAG.AZ : فيلم المخرج الاذربيجاني في مهرجان "سوندانكا" الأمريكي الشهير للأفلام

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