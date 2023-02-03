مشروع فيلم اذربيجاني يحصل على جائزة في منتدى الفيلم الأوروبي في إيطاليا

باكو، 3 فبراير (أذرتاج)

حصل فيلم "عالمي الساحر" للمخرج إلوين آديكوزالوف على جائزة بمبلغ 5 آلاف يورو لقناة تي اير تي التلفزيونية التركية.

هذا الفيلم اول مشروع فيلم اذربيجاني يشارك في برنامج First Cut Lab للمنتدى السينمائي When East Meets West الشهير الذي ينظمه مهرجان السينما الدولي في تريست الإيطالية.

أفادت أذرتاج ان هذا المنتدى برنامج متعدد الجوانب يشجع المحترفين السينمائيين في أوروبا والعالم. يتم عرض الأفلام المدرجة في برنامج First Cut Lab في عروض من فئة آ في مهرجانات برلين وفينيسيا وكان. شاركت في هذا البرنامج في هذا العام 8 أفلام من صربيا والبرازيل وإيطاليا والمجر وسلوفانيا وبلجيكا وكرواتيا الى جانب الفيلم الاذربيجاني. وسط هذا التنافس الجاد، انتخب فيلم "عالمي الساحر" أفضل فيلم. يتحدث الفيلم عن حياة الصديقين بابك وساحل اللذين كانا في الجوقة الموسيقية في القرية الأذربيجانية وثم جاءا الى باكو وراء حلمهما للمشاركة في أحد برامج تلفزيونية. لكن بابك يحب بنت تعمل في المقهى. لكن هذا الحب يؤدي به الى ابتعاده من أصدقائه وحياته الماضية واسرته. تتحول القصة الى مأساة إنسانية حقيقية.