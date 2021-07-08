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    انعقاد النسخة الخامسة من مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي "دوكوباكو"

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٩]

    باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

    ستقام النسخة الخامسة من فيلم "دوكوباكو" الدولي الوثائقي في باكو في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2021. تأسس المهرجان في عام 2017 وهو أول مهرجان دولي مستقل للأفلام الوثائقية، ويهدف إلى تقديم أفلام وثائقية من جميع أنحاء العالم. يعتزم المهرجان أيضًا العثور على أسماء جديدة ودعم صانعي الأفلام الوثائقية المحليين.

    الموضوع الرئيسي لمهرجان هذا العام هو "مشاعر ±". تم اتخاذ هذا الاختيار لأنه في العالم الحديث تخضع مشاعر الناس لاختبارات جادة مثل التنمية الاجتماعية والبيئة السياسية والرفاهية المالية والوباء العالمي. كل هذا يؤثر على كيفية تصور الشخص للعالم، بما في ذلك تجارب الفرد الشخصية وحالته الجسدية. هذا العام، ستهتم لجنة التحكيم بشكل خاص بالأفلام المخصصة لتحولات الناس الداخلية والخارجية، وبحثهم عن أنفسهم ومعنى وجودهم على الأرض.

    هذا العام، سيتم أيضًا عرض الأفلام التي خرجت من المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترتيب عرض للأفلام الوثائقية الأذربيجانية. وسيخصص لذكرى كاتب السيناريو والمخرج الأذربيجاني الراحل جنكيز رسول زاده.

    يمكن تقديم الطلبات على  www.filmfreeway.com حتى 20 سبتمبر 2021.

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    انعقاد النسخة الخامسة من مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي "دوكوباكو" انعقاد النسخة الخامسة من مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي "دوكوباكو"