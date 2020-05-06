مسرح يوغ يعرض "طريق حفر القبر" على الانترنت

باكو، 6 مايو ، أذرتاج

يعرض مسرح يوغ "طريقة حفر القبر" المعد على اساس رواية الكاتب الارجنتيني أ. ب. كاساريس في 21 مايو على الانترنت.

واعدت المسرحية بطلب من وزارة الثقافة. وترتكز الرواية على أن شخصا اخلاقيا اذا حاول حل مشكلة ما واجهها عن طريق جريمة فهو محكوم عليه بالهلاك.