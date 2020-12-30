الفيلم الوثائقي "100 عاماً من الحياة الكريمة-الحاج زين العابدين تقييف" حصل على شهادة دولية

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

حصل الفيلم الوثائقي "100 عاماً من الحياة الكريمة-الحاج زين العابدين تقييف" على شهادة التقدير في "مهرجان برودواي السينمائي الدولي 2020" والذي يجري بتنظيم مجلس النواب للولايات المتحدة.

وتقيد أذرتاج أن الشهادة التي وقعها عضو مجلس النواب الأمريكي جيمي جوميز قدرت عمل كاتب السيناريو والمخرج والمنتج العام جلال الدين قاسموف تقديراً عالياً.

قال جلال الدين قاسموف إن الغرض الأساسي من إنتاج الفيلم هو تقديم الحاج زين العابدين تقييف في إطار المنطقة الجغرافية الواسعة، وكذلك تزويد الناس بمعلومات مستفيضة عن بلادنا من خلال شخصه. تم إعداد السيناريو في عام 2019 وحقق نجاحاً في 11 مهرجاناً سينمائياً دولياً.

وقال جلال الدين قاسموف في مشاركته لآرائه حول أسباب إخراج الفيلم: "كان الحاج زين العابدين تقييف يحضر لمساعدة مواطنيه بغض النظر عن مكان تواجده ونفذ المهمة التاريخية اللازمة في تنوير الشعب الأذربيجاني وضمان التعليم العالي للموهوبين والقضاء على الأمية الجماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتأهيل الكوادر الوطنية. تلقيت الكثير من المعلومات حول رجل الأعمال البارز والمحسن ابتداءً من السنوات التي درست في جامعة باكو الحكومية، وباختصار، جمعت كل المواد المنشورة عنه. لكن لم يخطر ببالي مطلقاُ أن هذه الوثائق والكتب والصور ستصبح يوماً ما من مشاهد فيلمي الوثائقي".

قال إنه أمضى الكثير من الوقت في الحصول على لقطات من الأرشيف الألماني التي تعكس العمليات التاريخية والسياسية الوقعة في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن جوانب مختلفة من حياة المحسن الكبير.

وقال جلال الدين قاسموف أيضاً إنه بفكر في عرض السيناريو في العديد من المهرجانات الدولية في المستقبل: "من المفيد لنا أن ننقل الأعمال العديدة التي قام بها المليونير الأذربيجاني لتنمية شعبه في بداية القرن الماضي من خلال السيناريو للجمهور العريض. إنها خطوة هادفة إلى مساعدة الناس على فعل الخير وزيادة أحساس حب الوطن في جيل الشباب. "

شدد جلال الدين قاسموف أنه "كان يعمل على السيناريو لأكثر من ثلاث سنوات وأن المعلومات التي تلقاها خلال سنوات دراسته وما بعدها أثارت فيه أحساس الثقة بعمله. تم تصوير لقطات الفيلم في ألمانيا وإعادة إحيائها في سان بطرسبرج بروسيا. وكان كل هذا مخصصاً بشكل أساسي للمهرجانات الدولية".