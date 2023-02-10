شوشا تحتضن مهرجان "قورقود آتا – العالم التركي" للأفلام

باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

سينظم في شوشا مهرجان "قورقود آتا – العالم التركي" للأفلام في أكتوبر.

أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن جاء في خطة الفعاليات التي صادق عليها مجلس الوزراء الاذربيجاني حول إعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023".

كُلفت الممثلية الخاصة للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا وإدارة محمية مدينة شوشا الحكومية ووزارة الثقافة بتنظيم هذه الفعالية في أكتوبر.