القبض على مواطنين إيرانيين حاولا التسلل بحرا الى جمهورية أذربيجان

باكو، 9 مارس (أذرتاج).

قبضت وحدة خفر السواحل الأذربيجانية على مواطنين إيرانيين حاولا التسلل بحرا الى تراب جمهورية أذربيجان نتيجة عملية مراقبة وملاحقة أجراها خفر السواحل الأذربيجانية في عرض البحر لمدة استغرقت ساعتين و5 دقائق بعد تلقيه بلاغا عن تسلل شخص قادم من إيران الى المياه الإقليمية لجمهورية أذربيجان في ارض محافظة استارا في الساعة 01:25 ليلا في 8 مارس، حسبما افادت أذرتاج من خفر السواحل.

اثناء التفتيش في زورق بمحرك "ياماها 150" تم تحديد هوية المواطنين الإيرانيين الموقوفين فهما مهران يوسف نجات تقي من مواليد 1985 وجامزمي إسماعيل شاهويلدي من مواليد 1984. وضبط على متن الزورق وفي حوزة المتسللين جهازان هاتف ذكي وجهاز "جي بي إيس" واحد من نوع "كارمين" ومصباح يدوي واحد، وسكين و9 دواء مسكن "ترامادول".

وفي إطار عملية التفتيش والتحقيقات في هذا الشأن، ضبطت 74 قارورة ليتر واحد من فودكا "قوبيرناتور" تم تعبئتها في 3 علب اختبأت قرب جسر رقم 7 في ارض منطقة "وئل" للمراقبة البحرية.

اثناء التحقيقات الأولية اكتشف ان هذه المجموعة المجرمة كانت قد حاولت أيضا التهريب البحري غير القانوني لـ450 قارورة زجاج ليتر واحد من الفودكا، المعبأة في 39 كيسا و20 قارورة زجاج من بيرة "بالتيكا 9" تم ضبطهما من قبل افراد خفر السواحل في اتجاه بلدة باليقجيلار في محافظة لانكران في 15 فبراير عام 2018.

تستمر التحقيقات والتحريات للقبض على أعضاء آخرين في المجموعة الاجرامية.