حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 108 حادث جنائي خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 28 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 22 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات وعن 3 وقائع متعلقة بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

وألقي القبض على 35 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.