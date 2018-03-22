باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج) شكل حجم المنتجات في مجال إنتاج المواد الإنشائية بزيادة 40 بالمائة 67.7 مليون مانات خلال شهري يناير- فبراير للسنة الجارية. أفادت وكالة "أذرتاج" نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه لوحظت زيادة بمعدل 3.9 مرة في مجال إنتاج الأسمنت و1.8 مرة في إنتاج الجير و52.1 مرة في إنتاج لبنات بنائية من الأسمنت والأحجار الصناعية والخرسانة والآجور.‎

AZERTAG.AZ : 40 بالمائة زيادة في مجال إنتاج المواد الإنشائية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده