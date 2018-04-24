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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٦]

    باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    سجلت أجهزة إنفاذ القانون 117 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 20 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى إصابة شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 24 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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