حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 103 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 24 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات وعن واقعين متعلقين بالتورط في خروقات ومخالفات بشأن الأسلحة النارية.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.