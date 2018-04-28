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    تطويق الحريق الناشب بمبنى شاهق شهير في باكو

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    طوق الحريق الناشب في مبنى شاهق شهير يقع على شارع يوسف سفروف بحي خطائي وسط العاصمة قبل قليل.

    أفاد مراسل أذرتاج من مكان الحادث ان فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ أحضرت مكان الحادث قد استطاعت تطويق الحريق وتعمل حاليا لإخماد الحريق بالكامل.

    وزاد ان وزير الطوارئ الفريق أول كمال الدين حيدروف حاضر حاليا مكان الحادث أيضا.

    يذكر أن المبنى الشاهق معروف عند الشعب باسم "ناطحة ترامب".

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